高雄》高醫校友會促教育部解散董事會
高醫校友總會及北美、日本校友會等10個校友團體17日視訊串聯，呼籲教育部依私校法解散高醫董事會；校友們指出，教育部處理高醫董事會非法擴權案失當，日前遭監察院糾正，教育部應有所作為，解散董事會。
高雄市高醫校友醫師協會理事長藍傳盛說，7年來，校友向監察院反覆投訴51件，檢舉董事會不法情事，包括違法修改、增刪章程條文，企圖將學校及醫院據為己有、干涉醫院財務、人事、採購等，但教育部未能嚴正處理，監察院調查後，認為教育部對此爭議案處理不積極而糾正。
高醫校友總會理事長陳建宏也說，監察院認為教育部是主管機關，對高醫爭議案處理不力，確有怠忽，才予以糾正；一些事情是因董事會執行的態度，才引起很多紛爭，高醫的發展，絕對不容許私心存在。
陳建宏表示，高醫是社會公共財，去年8月教育部行文校友總會，確認高醫創辦人為杜聰明博士，高醫先有學校，才有附設醫院，學校與醫院一體，不容分割，不容有萬年董事長。
對此，高醫董事會回應指出，第18屆董事會是依「私立學校法」合法選舉組成，並經教育部核定在案；因私校法在2008年大幅修正，董事會依修正後的私校法規定修訂捐助章程，並經教育部核定，並無所謂的「竄改」或偽造文書情事；有關醫院採購與工程業務，均依學校及附屬醫院相關法規辦理。
(中時)
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