川普解散2個企業顧問委員會

美國總統川普對維吉尼亞州種族衝突事件的態度引發企業界怒吼，像蘋果執行長庫克就指責他沒有強力譴責白人至上主義者。由於已經有多位企業執行長相繼退出白宮的企業顧問團。面對這局面，川普乾脆宣布解散2個企業顧問委員會。

(工商)