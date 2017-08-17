全球最宜居城市 墨爾本連7年冠軍

經濟學人智庫（EIU）周三公布「全球最宜居城市」排名，澳洲墨爾本連續7年蟬聯冠軍寶座，而台北排名第60名，名次與去年相同。報告指出，全球平均生活水準在連續10年衰退後，今年終於首度出現好轉，但近來恐攻頻傳，恐怕會持續拉低全球生活水準。

此排行評比全球140個城市，5項評分指標包括穩定性、健康醫療、文化與環境、教育以及基礎建設。其中墨爾本連7年蟬聯冠軍，第2至10名依序是：奧地利維也納、加拿大溫哥華、多倫多、卡加利（Calgary）、澳洲阿得雷德（Adelaide）、伯斯、紐西蘭奧克蘭、芬蘭赫爾辛基以及德國漢堡。

(工商)