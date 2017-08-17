永豐金案送審 何壽川4億交保天天報到
永豐金違法放貸弊案，台北地檢署今(17)日偵結起訴全案，將在押的永豐金前董事長何壽川，何壽川特助陳佳興、永豐餘土地開發部經理張金榜、李俊傑妻子廖怡慇等4人移送台北地院審理，法官周玉琦開庭訊問後，認定4人犯嫌重大，雖有羈押事由但無羈押必要，晚間10時許諭知何壽川交重保4億元，每日至住處轄區派出所報到；陳佳興交保1000萬、張金榜交保100萬、廖怡慇交保5000萬，4人均限制住居、出境和出海。
檢方起訴，指控何壽川指示海外孫公司GC租賃違法貸款給三寶集團J＆R、Grand Crystal公司53億4900萬，甚至還挪用永豐餘、元太科技資金850萬美金，購買Star City公司債，今依違反證交法等罪嫌起訴19人。
法官是在下午開庭訊問，何壽川完全否認犯罪，辯稱主要投資人不是他，還說有病希望獲交保。
何壽川的律師余明賢、陳彥希都主張檢方起訴沒有證據，認為何沒有造成集團損失。律師李傳侯更說準備庭再對案情表示意見。何自6月18日羈押迄今滿2月，庭訊中，對檢方指控時不時搖頭，甚至插話「絕對沒有犯罪」。
何壽川告訴法官，他工作50年，工作地點主要是永豐餘造紙、台北國際商銀、永豐金控，海外的資產都屬於公司，沒有屬於個人名下。他說，有2個姐姐住在美國、只有一本中華民國護照、有台胞證，還向法官保證如獲交保，不會接觸與案件相關的人事。
(中時)
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