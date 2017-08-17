菲律賓Q2GDP年增6.5％

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

受製造業、貿易與房市表現活絡帶動，菲律賓第2季經濟成長優於預期！菲國主計部門週四公布第2季國內生產毛額(GDP)，較去年同期增長6.5％，不僅高出市場預期的6.3％，也較第1季GDP年增幅6.4％加速。

(工商)