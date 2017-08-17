Fed7月會議紀錄偏鴿派 美元走貶 金價與美債雙雙上揚

美國聯準會(Fed)周三公布7月會議記錄顯示，雖然決策官員對於盡快啟動縮表已有共識，但由於憂心近來美國通膨疲弱，對下次升息看法陷入分歧，也讓美國年底升息恐出現變數。在這份偏向鴿派的會議紀錄公布後，美元走跌、金價與美債則雙雙上漲。

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