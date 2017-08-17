全球負利率債券規模超過9兆美元

金融時報報導，全球央行過去為了因應金融危機，包括美國聯準會(Fed)、歐洲央行、日本銀行、英國央行、瑞士央行和瑞典央行在過去10年大舉買進債券，這也使得這6大央行目前持有債券總額已超過15兆美元，其中有9兆美元為負利率債券。

(工商)