日本奈良縣為保護農作物 展開殺鹿行動

外國觀光客到日本奈良旅遊最喜歡的餵鹿吃煎餅，「奈良的鹿」自1957年以來被指定為「天然紀念物」受到保護，但奈良縣為了保護農作物而下令捕殺鹿。

近來奈良市的鹿總是到市郊外破壞農田，使得農民不勝其擾，故奈良縣政府決定在特定區域捕殺鹿，並於7月底在奈良市東設置了6處捕鹿的陷阱，17日終於捕獲第1頭雄鹿。

奈良縣預定今年度將以120頭為上限持續獵捕鹿，被捕殺的鹿將不用來食用，但會調查其胃裡的殘留物，檢查其基因，好採取防止農作物受害的對策。

(中時)