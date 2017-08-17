棒打陳鴻文 朱育賢鎖定速球

朱育賢今面對中信兄弟，單場3打數2安打，貢獻3分打點率隊贏球。(資料照 中央社記者張新偉攝)

Lamigo桃猿朱育賢，今球隊與中信兄弟交手，朱育賢單場3打數2安打，打下3分打點，率隊成功以9比3輕取中信兄弟，朱育賢指出，今天他們由陳鴻文先發，知道他速球很好，所以就是鎖定速球做攻擊。

桃猿此役雖然一開局就陷入3分落後，不過下半局馬上還以顏色，先是3支安打追回2分，隨後朱育賢面對陳鴻文也成功補上一安，將比數追平，來到第3局，一、三壘有人時，朱育賢又再度跳出，再擊出安打，成功打下致勝分，也打開桃猿攻勢，逆轉輕取兄弟。

此役中信投手陳鴻文僅投2.2局就失7分退場，朱育賢表示，了解到陳鴻文的速球很好，所以上場就是積極鎖定速球做攻擊，就算球隊首局就陷入落後，不過上去就是保持平常心，盡力把壘上隊友送回來。

本季至今朱育賢已經打下59分打點，超越去年整季的58分打點，他回應，今年壘上有人時，自己就是會比較積極攻擊，只要差不多的球就會出棒，因為打點是對球隊最實質的貢獻，希望可以幫助球隊贏球。

(中時電子報)