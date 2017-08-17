不畏脫歐衝擊 旅英歐盟公民人數創新高

CNBC新聞網站報導，儘管英國脫歐引發擔憂，但今年第2季旅居英國工作的歐盟公民人數卻創下新高，總數約237萬人，其中人數增加最多的國家是保加利亞與羅馬尼亞，顯示脫歐對於歐盟公民在英工作意願的衝擊沒想像中大。

英國國家統計局（ONS）周三公布最新數據顯示，今年第2季（4至6月）期間，旅居英國工作的歐盟公民人數估計約有237萬人，改寫該數據20年前創立以來的新高。此數據與去年同期相比增加12.6萬人，而英國脫歐公投舉辦的日子6月23日也包括在統計期間。

(工商)