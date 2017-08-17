威力彩又槓龜了！下期頭獎上看9億元

威力彩今晚開獎頭獎又槓龜了！由於頭獎已連槓24期，台灣彩券預估，下期銷售金額約2.1億元，頭獎累積上看9億元，若由1人獨得，單注獎金將為今年以來第2高。

威力彩這期開出的獎號分別為09、11、12、13、24、30，第二區中獎號碼為04，派彩結果顯示，頭獎、二獎皆槓龜，參獎有17注中獎，各得獎金新台幣15萬元。

(中時)