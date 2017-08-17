反其道而行　澳洲礦商積極開採金礦

《金融時報》報導，儘管全球金礦產業面臨低迷，開採量顯著減少，澳洲礦商卻反其道而行，藉著澳幣貶值以及低負債的優勢，砸下資本積極尋找新金礦。

據標普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）資料，2016年金礦開採寫下2006年以來最低水準，減少6.43億美元或16.3％至330億美元，部分歸因於採礦業者緊縮支出所致，這使一些專家預估黃金將在十年內短缺。

澳洲出現金礦開採潮，礦商Anglo Australian Resources即參與其中，該公司執行董事長瓊斯（John Jones）表示，「我們從卡谷力（Kalgoorlie）以南14公里處開採新礦，相信那裡有機會找到黃金。」卡谷力位於西澳，是全球最大金礦坑之一。

根據澳洲官方統計資料，上年度（截至今年3月止）礦商開採支出達6.533億澳幣，較前年成長30％。標普指出，去年澳洲開採金礦支出超越加拿大，位居全球最高，也是2003年以來首見。

(工商)