阿古斯特AW169直昇機 明年進駐澎湖醫療救護

阿古斯特AW169直昇機。（澎湖縣政府提供）

澎湖各界非常關心的緊急醫療後送直昇機駐地執行進度，近日終於有重大突破，歷經1年密集召開會議規劃、招標程序，在2次廢標、1次流標後，終於在今年7月28日完成「金門、連江、澎湖三離島地區救護航空器駐地備勤及運送服務計畫」採購案，由凌天航空股份有限公司得標，預計明年上半年將採購新機進駐澎湖。

澎湖縣府於去年成功爭取到後送直昇機進駐澎湖後，去年7月行政院即指示衛生福利部積極辦理，同年7月28日成立「金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫」工作小組，今年7月28日完成招商，得標廠商凌天航空股份有限公司將採購全新阿古斯特AW169直昇機進駐澎湖，AW169為4.5噸級9人座直升機，在世界各國廣泛被採用，分別用於緊急醫療服務、搜索和救援、執法及客運和海上運輸等用途，性能穩定，有直昇機的勞斯萊斯之稱。

澎湖衛生局表示，後送直昇機駐地執行歷時1年，衛生局全程參與討論，並邀旅遊處共同規劃，以確保標案內容符合離島需求。得標廠商必須執行航空器駐地備勤及運送服務計畫前，需取得民用航空運輸業許可證，並完成駐地備勤及運送服務之各項準備工作，未來中央及地方會持續督促廠商執行進度，並共同規劃三縣運作機制，以如實如期完成駐地備勤任務。

澎湖縣長陳光復表示，澎湖離島眾多，歷年因為後送不及而枉送生命的案例不只一起，令人痛心，爭取後送直昇機進駐澎湖是鄉親十多年來的心願，如今能在他任內爭取到並實現，感謝中央統籌辦理相關作業，期間立委楊曜積極協調，議會全體議員也非常關心支持，終於讓直昇機可以在明年上半年進駐，有了直昇機的機動性，將能縮短搶救黃金時間，對鄉親的生命安全更有保障。

未來直昇機進駐後將提供縣民緊急醫療後送、病危返鄉及交通運輸等服務，至於直昇機棚廠規劃事宜，預定明（7/18）進行場地會勘作業，將進一步確認機棚等相應設備需求，縣府將積極配合協助，期許後送直昇機能如期如質進駐，藉以強化醫療照護服務及轉診後送品質，守護鄉民健康平等權益。

(旺報)