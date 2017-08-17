管理醫療財團法人 衛福部長重話：錢不要往外搬

立院開議在即，有數項法案要推的衛福部勢必成為主角之一，包括《醫療法》、《長照法人法》等。衛福部長陳時中今接受媒體採訪表示，《醫療法》修法當中，最重要的就是醫療財團法人的管理，畢竟財團法人「取之於社會、用之於社會」，他堅持「錢不要往外搬」，除此之外，衛福部不會將手伸太深，對醫院各自內部的運作，不會有太多的意見。

從2月至今，陳時中接任衛福部長已超過半年，今與媒體會談中表示，這半年工作相當辛苦，也有遇到挫折，很多政策雖然推行起來辛苦，但因和民眾生活息息相關，故必須努力去做。他指出，近來衛福部有3大重點，分別是《醫療法》關於醫療財團法人的修法、食安、及擴大長照服務。

陳時中說，面對醫療財團法人，衛福部並不想把手伸太深，對於其各自內部的運作，並沒有太多意見，但對於「錢」的運用卻相當重視，認為醫療財團法人「取之於社會、用之於社會」，資金應該是要對內或對社會做好事、做公益，而非把錢搬出去，由於該法將在新會期中審議，他也表達極高度的重視。

對於蔡英文總統提出的南向政策，陳時中也指出，目前正尋求透過合作來帶動產業發展，並進行法規調和、建構東南亞防疫網，除了讓東南亞的病人來台接受治療，也同時讓台灣的防疫、產業走出去；他以登革熱為例，因為防疫得當，今年至今維持僅3例的本土案例，日前疾管署又將快篩技術技轉出去，就是防疫帶動產業、一起走出去的例子。

(中時)