懷舊音樂體驗 十三行博物館為失智症患者設計專屬課程

十三行博物館舉辦「懷舊音樂十三行」搭配經典老歌、懷舊歌仔戲棚、音樂盒DIY、古物餅乾製作，讓失智症朋友和其家人一起同歡。（十三行博物館提供）

新北市立十三行博物館邀來專家學者、職能治療師設計3場「懷舊音樂十三行」活動，結合音樂、藝術、懷舊氛圍與體驗活動，喚起長者流逝的記憶。將於今年8月28日、9月18日、10月30日每天上午10時30分至下午3時舉辦，即日起開放報名參加。

十三行表示，「懷舊音樂十三行」邀專家、職能治療師共同設計專屬課程，以「因為音樂 音樂人類學特展」為場域，走進懷舊、復古的歌仔戲、布袋戲棚，並搭配經典老歌黑膠唱片與歌曲播放。

此外，還有古物餅乾和海洋音樂盒DIY，從味覺、觸覺以及與家人朋友的互動、創作體驗中刺激失智症朋友的知覺與感官神經，重啟記憶中的生活經驗。

館長陳春蘭說，十三行長期致力於友善平權的實踐，是全台文化平權指標性的博物館，為不同需求的觀眾提供各類友善的服務，今年更獲得文化部的支持與補助，歡迎失智症朋友與家人到十三行博物館感受音樂的美好。

「懷舊音樂十三行」每場限額40人，每位失智症朋友可有1名陪同者，即日起開放免費報名，額滿為止，民眾可撥（02）2619-1313轉603。

(中時)