懷舊音樂體驗 十三行博物館為失智症患者設計專屬課程
新北市立十三行博物館邀來專家學者、職能治療師設計3場「懷舊音樂十三行」活動，結合音樂、藝術、懷舊氛圍與體驗活動，喚起長者流逝的記憶。將於今年8月28日、9月18日、10月30日每天上午10時30分至下午3時舉辦，即日起開放報名參加。
十三行表示，「懷舊音樂十三行」邀專家、職能治療師共同設計專屬課程，以「因為音樂 音樂人類學特展」為場域，走進懷舊、復古的歌仔戲、布袋戲棚，並搭配經典老歌黑膠唱片與歌曲播放。
此外，還有古物餅乾和海洋音樂盒DIY，從味覺、觸覺以及與家人朋友的互動、創作體驗中刺激失智症朋友的知覺與感官神經，重啟記憶中的生活經驗。
館長陳春蘭說，十三行長期致力於友善平權的實踐，是全台文化平權指標性的博物館，為不同需求的觀眾提供各類友善的服務，今年更獲得文化部的支持與補助，歡迎失智症朋友與家人到十三行博物館感受音樂的美好。
「懷舊音樂十三行」每場限額40人，每位失智症朋友可有1名陪同者，即日起開放免費報名，額滿為止，民眾可撥（02）2619-1313轉603。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。