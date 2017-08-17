投資賭場還栽槍 信義分局警被搜索帶回
台北市信義警分局45歲偵查佐朱性嫌犯，涉嫌在新北地區投資4家賭場，且因與桃園市一家賭場有糾紛，還涉嫌栽槍，且以警察身分營救還不出錢的賭客，藉此收取「營救費」，桃園地檢署今天（17日）上午指揮台北市調查處及台北市警察局政風室，搜索信義分局偵查隊及朱嫌位於新北市新莊區的住處，將她帶回偵詢，但朱嫌否認犯行，正在漏夜偵辦中。
桃園地檢署今天下午指揮台北市調處和台北市警局，搜索朱嫌在信義分局內的偵查隊辦公室，以及他位在新北市的住家和賭場等16個處所，帶回隨身碟、電腦等相關資料，並依涉嫌貪汙及槍砲彈藥等罪嫌，將朱嫌等14名被告及11名證人帶回。
據了解，朱嫌由於投資新北市賭場，為了打擊「同業」，涉嫌栽槍給桃園市平鎮區一家賭場，去年8月17日桃檢調查包含信義分局協辦在內的平鎮賭場案時，在冰箱內曾找到被層層包裹，槍枝和彈匣、子彈分開的槍枝，但送驗時卻沒有查到指紋，令檢方起疑，調查之下認為朱有栽槍嫌疑，甚至有證人指認，朱嫌在檢調偵訊時否認栽槍和經營賭場，也否認扮演中間人向賭場索賄，目前仍在漏夜偵訊中。
(中時)
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