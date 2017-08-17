藥頭車禍連連販毒心不死　東港警循線半年終瓦解

東港警瓦解販毒集團。（謝佳潾翻攝）

東港警瓦解販毒集團。（謝佳潾翻攝）

不怕車禍就怕沒賣毒！屏東53歲李姓男子涉嫌與45歲邱姓通緝犯共組販毒集團牟利，東港警分局與海巡署屏東查緝隊獲報後循線追查半年，期間發現李男發生2次車禍後竟還繼續販毒，直到第3次車禍撞斷腳才「稍微收手」，但仍交由小弟打理，警方昨日將李等繩之以法，訊後依毒品罪嫌送辦。

警方調查，李嫌有多起毒品前科，邱嫌則是毒品通緝犯，2嫌涉嫌在內埔、新埤、潮州等處販賣安非他命及海洛因；李是安毒重度使用者，近半年內有2次開車到一半疑因藥效退散而瞬間恍神發生車禍，不過事後仍是親赴交易現場賣毒，車禍一事對他絲毫沒造成影響。

直到月前，他第3次出車禍撞斷腿，才稍微收手不管交易事、交由小弟打理。警方經半年埋伏跟監後，終於昨天逮獲李、邱兩嫌及11名藥腳，李嫌矢口否認犯行，但訊後仍全依毒品罪嫌送辦。

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(中時)