檢討815大停電 李家同：最該避免的是泛政治化

行政院長林全（左二）16日在行政院記者會表示，對於815全台大停電對社會造成的不便，表示最深的歉意，林並表示經濟部長李世光一早就到行政院，送上他與次長沈榮津的辭呈，而林指示沈榮津暫代部長職務。（圖/資料照片，張鎧乙攝）

815大停電，造成全台17縣市大停電，668萬戶受影響，讓民眾瞬間回到無電可用的黑暗時代。學者李家同在臉書發文提到，這次停電事件引起很多人的討論和發言，系統發現了一些不正常的情形就關閉了供應氣體；並檢討當初系統設計的時候，理當不能輕易地關閉氣體供應。他更指出，最要避免的是，將這一類的問題泛政治化。

李家同表示，汽車究竟應該送多少油到引擎，是由電腦控制，進油處也有一個感測器可以知道進油情況。感測器可能會忽然壞掉，但是電腦的軟體不能因此就斷然決定不再對引擎進油。如果當時車子在高速公路上，車子會完全失去動力，駕駛員極有可能會送命。

李家同強調，任何一個系統都不能保證所有的零件不出問題，也不能保證操作員不出問題。好的系統一定不能輕易採取激烈的行動，斷然停止供電應該是相當危險的事。

他指出，從這一件事情，我們應該得到一個教訓：我們非常依賴高科技，但是高科技一定牽涉到硬體和軟體，硬體是看得見的，也比較容易懂，軟體完全是看不見的；當我們購買了一個複雜的系統，很難完完全全地測試這個系統。

李家同認為，最糟糕的是，大多數的管理階層不太懂得如何測試軟體；他們大概都只知道軟體在正常情況之下會不會正常工作，而不太會去想到如果系統碰到非常奇怪的情形，軟體會不會應付得來。

李家同，希望國人對於任何這一類的事情，都不要浮躁，而能夠靜下來注意問題的一些細節。我們要知道，整個國家的安全與很多高科技系統發生關係，我們的確要有一種觀念，那就是了解高科技系統可能發生的問題。最要避免的是，將這一類的問題泛政治化。

(中時電子報)