驚！藍心湄被檢查出淋巴腫瘤：我會去面對
51歲「時尚教主」藍心湄向平面媒體透露最近做年度健檢，竟被檢查出淋巴長腫瘤，目前還不知道腫瘤是惡性還良性，要等下禮拜二檢查報告才會出來，她也樂觀要大家放心，不管結果如何，她都會去面對。
藍心湄近日接受健檢，淋巴被檢查出長腫瘤，至於是良性還是惡性？她表示結果下週二才會出來。然而皇帝不急急死太監，據自由時報報導，藍心湄對於長腫瘤一事心情淡定，倒是好友寬姐(邱瓈寬)為她操碎心，在吃飯時痛罵藍心湄，自己當初身上一堆腫瘤，報告2小時就出來，而藍心湄檢查結果竟要等一個禮拜，深怕藍心湄是惡性腫瘤。
此外藍心湄還透露很想找閨蜜陳美鳳一起去健檢，爆料陳美鳳鴕鳥心態，每次都會拒絕她邀約，就怕檢查出不好結果。
(中時電子報)
關鍵字：藍心湄、
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