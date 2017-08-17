東港子弟16歲許心牧 榮獲國際比利時木琴大賽青少組亞軍
東港子弟16歲許心牧，日前榮獲世界三大打擊樂比賽之一的國際比利時木琴大賽青少組亞軍，是唯一獲獎的亞洲人，來自音樂世家的他，相當感謝雙親的栽培，17日還特地回老家探望也是音樂人的爺爺許明得，他盼日後仍爭取到全額獎學金到德國或美國、維也納的音樂學院進修。
許心牧生於音樂世家，爺爺許明得是前東港國中音樂老師，父親許雅民及母親林文琪也都於大學教授音樂，從小在家人的薰陶、耳濡目染下漸漸對音樂產生興趣，而9歲那年他開始了他的音樂生涯。
許心牧說，他9歲時，媽媽希望他到教會幫忙伴奏樂器，那是他第一次接觸到爵士打擊樂，他發現爵士樂的輕快感與他好動的性格相當搭，於是開始練習打擊並愛上，11歲正式登台表演，13歲則考進音樂班學古典打擊，而經3年多的苦練後，站上世界舞台發光發熱。
2016年前，許心牧參加國內各大音樂比賽，成績都相當亮眼，15歲那年更在世界華人青少年打擊樂大賽中獲得專業級優等一獎。同年，他踏出台灣開始參加國際性比賽，在國際香港打擊樂比賽中於無台籍評審的狀況下獲小鼓組第三名，是該組別中最年輕的得獎者。
今年8月，他參加國際比利時木琴大賽青少組得第二名，不但又是最年輕的得獎者，同時也是唯一的亞洲人，此消息讓家人替他感到與有榮焉。他的父母親都說，台灣培養音樂人的氛圍並不濃厚，但仍會支持兒子完成夢想。
(中時)
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