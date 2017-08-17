男子陳屍龜山區防火巷 警：不排除他殺

警方不排除曾男遭他殺。（警方提供）

桃園市龜山區一處透天民宅，今天（17日）晚間因為3樓房客聞到屍臭，通報警方後勁在防火巷內發現一具男屍，由於男子死亡多日，屍體已腫脹，雖無明顯外傷，但仍不排除有他殺可能。

警方調查，61歲的死者曾男住在民宅2樓，該透天厝大多為租客，包含本國人及外籍移工宿舍，曾男屍體雖初步看不出明顯外傷，但由於家住2樓卻陳屍1樓，令人懷疑可能有外力介入，目前不排除是遭人殺害後棄屍巷，檢警已著手清查曾男交往對象及財務狀況，將釐清確切死因。

(中時)