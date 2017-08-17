楊振寧的岳父 竟是抗日名將！
諾貝爾得主楊振寧的元配杜致禮，家世顯赫，她的父親是國民黨名將杜聿明，楊振寧與杜致禮1950年在美國結婚，直到1971年回到中國探親，才第一次見到杜聿明。
杜聿明是著名的抗日將領，1924年黃埔軍校第一期畢業，是黃埔系骨幹。抗日戰爭勝利後，杜聿明被派往東北任國民黨東北保安長官司令部中將司令，他曾率領國民黨軍隊在遼瀋戰役、淮海戰役中與共產黨軍隊對壘，1949年1月被解放軍俘獲。
據文史e家報導，楊振寧與杜致禮相識，頗有戲劇性。1944年，楊振寧從西南聯大研究院畢業後，22歲的他到聯大附中教書，杜致禮是他的學生。杜致禮回憶，楊振寧當時是一位「好害羞的大男生」。18歲的杜致禮單身前往美國念書，進入由蔣介石夫人介紹的「衛理斯學院」攻讀英國文學。後來父親在淮海戰役中被解放軍捕獲後，家中經濟成了問題，她只得改讀免費的「聖文森學院」，仍攻讀英國文學。
1949年的，杜致禮在美國普林斯頓的一家中國飯館吃飯，與楊振寧不期而遇，師生見面，同是天涯淪落人，相見而相戀，1年之後，兩人結婚了。
當時楊振寧的岳母在台灣，岳父被關押在北京。當時，楊振寧還未加入美國國藉。楊振寧的老師張文裕，透過英國大使館轉交楊振寧夫婦一封岳父的親筆信，岳父信中說在北京一切均好。
1957年，楊振寧獲得諾貝爾物理獎，杜聿明還寫了一封祝賀信給他：
「親愛的寧婿：
我祝賀你獲得諾貝爾獎金。這是中華民族的光榮。
杜聿明 即草」
1971年，楊振寧攜妻子飛往中國，除了去上海探望父母，並到北京拜見從未謀面的岳父杜聿明。
(中時電子報)
文章來源：楊振寧的岳父竟然是國軍抗戰名將？
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