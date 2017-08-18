桃園瘋秘境 地景的無形力量》這隻「青蛙」好給力 讓上百人只為它...
對大眾來說，他們並不是什麼著名人士，但他們的投入與自豪，就像霄裡國小旁高3公尺的「銀色青蛙」，默默地在閃耀光芒。2017桃園地景藝術節今(18)日正式登場，以「秘境找地景」為主題，於觀音與八德展場打造27個藝術裝置；但這些藝術作品不只是吸引遊客拍照打卡，無形中也凝聚在地居民向心力與共識，出動超過百人力量，花費近3個月時間，就為讓外界甚至是在地人，認識在地。
▶全區總動員 雜草荒地變秘境
桃園是座「千埤之城」，大小陂塘錯落各地，小至數甲，大至面積能舉辦滑龍舟競賽。然而，時代變遷，多數陂塘早已失去必要功能，填補、荒廢的不在少數。竹霄社區的霄裡國小旁的福山宮陂塘生態池公園原先亦是如此，曾經野草蔓生，就連在地人也深怕竄蛇，不敢靠近。
一處雜草荒地，如何變成桃園地景藝術節的展場之一？發動起改造計畫的竹霄社區發展協會，先經由地主同意，再與中原大學師生合作，進行渠道開挖、牆面建造施工等，建構出一處小學旁的綠意盎然池塘，也成為地景藝術節八德展區的重要藝術據點之一。
▶磨去銳角 台日語言不通也能交流
這股凝聚在地居民向心力與共識，也因著地景藝術節更為壯大。例如，為了製作日本藝術家藤井方則的「戲畫青蛙」，協會動員整個八德區居民收集多達1萬個鋁罐並清洗、裁剪；每個鋁罐可製作出6塊鋁片，並逐一磨去每片鋁片的銳角、凹折出弧度，最後一一黏貼在竹編與不鏽鋼製成的鋼架上。
在當地居民參與過程中，雖然與日本藝術家語言不通，但憑藉著比手畫腳仍可互相溝通。竹霄社區發展協會執行長李美月回憶，社區民眾不僅熱衷在平日夜晚及假日參與製作，期間還碰上颱風來襲，也清早6點就到池畔巡視；或同樣由藝術家黃蘭雅和在地居民共同打造的「水花漂」，陂塘一旁的3D彩繪牆也是居民們自行改造閒置牆面，還因此吸引其他住戶央求來改造自家牆面。
歷經數月時間，桃園觀音與八德在地居民與藝術家攜手製作地景藝術，從中看見藝術者對作品的「任性」、感動於創作者的職人精神，並也無形凝聚了社區向心力與共識，一如「戲畫青蛙」所傳遞的意涵，「請讓我們和人類在這水源豐富的土地長久地共同生存下去吧！」在日光照射之際，埤塘綠林光影隨之變化，成千上萬個鋁片也會折射出不同光芒。
(中時電子報)
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