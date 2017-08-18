牛排教父開業以來首次八折優惠！

Danny＆Compan y-美國頂級肋眼6oz。(2017台北餐廳週提供)

牛排教父鄧有癸全系列餐廳皆參與2017台北餐廳週活動。(2017台北餐廳週提供)

第三屆「2017 Taipei Restaurant Week」餐廳週，即將於8/29開跑，共為期14天。本次參與餐廳達70家，其中包含數家Fine Dining頂級餐廳，如牛排教父鄧有癸Danny全系列餐廳、台北亞都麗緻大飯店「巴黎廳 Paris 1930」、及去年甫開幕帶有東方魂的法式料理「Orchid Restaurant 蘭」、「Taïrroir 態芮」、高檔日本料理「錦水TAIPEI」……等等，讓人感覺高不可攀的Fine Dining，也有機會以優惠價格享用。

如牛排教父鄧有癸旗下餐廳「Danny & Company」，平日訂位狀況已經相當熱烈，本次特別推出午間套餐「美國頂級肋眼牛排(6oz) 」只要1350元，相當於8折，是開業以來首度優惠，且座位除了開放每個餐期有20席次之外，額滿將還將加碼開放，是第三屆台北餐廳周亮點之一！

第三屆台北餐廳週，即日起已開放訂位。

(中時)