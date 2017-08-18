牛排教父開業以來首次八折優惠！
第三屆「2017 Taipei Restaurant Week」餐廳週，即將於8/29開跑，共為期14天。本次參與餐廳達70家，其中包含數家Fine Dining頂級餐廳，如牛排教父鄧有癸Danny全系列餐廳、台北亞都麗緻大飯店「巴黎廳 Paris 1930」、及去年甫開幕帶有東方魂的法式料理「Orchid Restaurant 蘭」、「Taïrroir 態芮」、高檔日本料理「錦水TAIPEI」……等等，讓人感覺高不可攀的Fine Dining，也有機會以優惠價格享用。
如牛排教父鄧有癸旗下餐廳「Danny & Company」，平日訂位狀況已經相當熱烈，本次特別推出午間套餐「美國頂級肋眼牛排(6oz) 」只要1350元，相當於8折，是開業以來首度優惠，且座位除了開放每個餐期有20席次之外，額滿將還將加碼開放，是第三屆台北餐廳周亮點之一！
第三屆台北餐廳週，即日起已開放訂位。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。