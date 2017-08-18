燒紙錢環保化 焚化廠辦淨爐儀式
元普渡即將到來，為響應環保，並兼具對傳統文化的敬重，基隆市環保局昨（17）日在天外天焚化廠舉行中元普渡祈福淨爐儀式，市長林右昌擔綱主祭，邀請道教會資深道長演法淨壇，祈求四方好兄弟保佑基隆風調雨順，市政昌隆、市民平安。
林右昌指出，基隆近年來對環保工作的要求越來越高，全國成績名列前茅，大家有目共睹，空氣品質是西部縣市中最好的。市府今年中元祭持續推展紙錢集中焚燒減少汚染，天外天焚化廠獲得全國績優焚化廠肯定，這都是推動環保工作具體成果。
環保局長賴煥紘統計，基隆市紙錢集中焚燒，從2012年65公噸提升至2016年106公噸，成長率大幅提升63％，顯見民眾對環保關心與認同。環保局紙錢免費載運服務全年無休，焚化廠有完善污染防制設備，民眾配合將紙錢集中至焚化廠處理，可以大幅降低對環境的污染。
賴煥紘提醒，紙錢集中焚燒目的，並非鼓勵多燒紙錢，是希望逐年減量，最好響應基隆的「以功代金」活動，把省下燒紙錢的花費，幫助社福及動保團體，讓祭祀祖先與好兄弟的誠意不減，兼顧環保，同時展現愛心做功德。
賴煥紘說，期盼市民都能配合環保局推動「紙錢集中焚燒」、「以功代金」、「大面額紙錢」、「封爐減燒」等各項環保祭祀活動，讓基隆有一個清新熱鬧的中元節慶。
(中時)
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