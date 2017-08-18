處理違停糾紛竟勒索2萬元 菜鳥警10萬元交保
新莊警分局忠孝派出所22歲的林姓警員今年6月處理林口區一起違停糾紛時，涉嫌以「要辦你」威脅檢舉報案民眾，向對方勒索2萬元，新莊分局發現後主動報請檢調偵辦，檢方17日指揮新莊分局及新北市調處並執行搜索，而林員17日深夜複訊完已以10萬元交保。
新莊分局表示，林姓員警疑未依程序處理事故，並藉機向民衆索取金錢以達到和解目的，而林員從警專畢業2年，去年3月才調派至忠孝派出所服務，平時表現普通。
新莊警分局長張國雄表示，本案為分局自清自查，掌握情資後即主動報請新北地檢署指揮偵辦。
新莊分局強調風紀零容忍，對於員警藉端涉貪深感痛心，將以除惡務盡之決心移送法辦，將秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，以端正警察風紀，同時將加強員警內部考核，全面檢討有風紀顧慮、不適任者，及時調整職務，以防止風紀弊端。
(中時)
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