印度四面楚歌？ 尼泊爾、不丹不挺 就連日本也不敢公開支持

中印對峙，尼泊爾、不丹等國不挺印度。(翻攝自中國外交部官網)

中印在洞朗對峙，關鍵鄰國的支持對印度來說尤其重要。但作為「不結盟運動」的帶頭大哥，印度這段時間一直拚命拉攏鄰國，但居然沒有一國出來支持印度。

印度商業線報網站刊文直言印度外交失敗，國際關係專業人士說，印度沒有取得關鍵鄰國的支持，這場危機也讓多年來兩國關於邊界問題的談判成果化為烏有，這意味著印度在某種程度上已經宣告失敗。

據新華網報導，在亞洲，為印度撐場子的只剩下日本，但日本也不敢公開支持。5月，在非洲發展銀行年會期間，印度和日本還表示要聯手推進一個貫穿非洲、伊朗、斯里蘭卡和南非的項目，來對抗中國的「一帶一路」。但到6月，日本首相安倍晉三卻表示，中國的「一帶一路」基礎設施建設項目很有潛力，並且有意參與其中。上個月還和印度一個鼻孔出氣，下個月就向中國示好。看來，印度是不能太指望日本了。

至於南亞各國。日前，尼泊爾副總理已明確表示該國持中立立場，不會被捲進這場對峙。不丹和尼泊爾不支持印度，亞洲其他國家也不公開表示支持印度。7月，緬甸國防軍總司令敏昂萊對印度展開為期8天的訪問，印度給予「國王般的待遇」。不過這並不能阻擋緬甸向中國購買2000輛公車。目前，首批1000輛物美價廉的公車已經交付。

印度最親密的朋友孟加拉也讓印度不太放心。據孟加拉媒體《財經快報》10日報導，印度政府決定以「國家安全」的名義，調查中國對孟加拉的外商直接投資。就連新加坡也不和印度站在一邊。新加坡《海峽時報》近日報導稱，一旦中印開打，印度極有可能投向美國的懷抱，亞洲繁榮發展的時代將會因此終結。

(中時電子報)