保金早備妥何壽川離開法院不發一語

何壽川凌晨成交保，穿著藍白拖、帶著笑意，不發一語離開法院。（王己由攝）

涉及永豐金違法放貸弊案，遭檢察官起訴求刑12年的永豐金前董事長何壽川，17日移送台北地院審理，晚間10點多獲法官諭知交保4億元前，家人早就備妥現金，經法警會同台銀人員形式清點20分鐘後，今(18)日凌晨12點21分許，穿著藍白拖、帶著笑意但不發一語離開法院，結束偵查中兩個月「蹲苦窯」的日子，重新恢復自由。

據了解，在法官昨（17）日結束送審羈押庭，宣示是否交保前，檢察官當庭曾開出若准何壽川交保，金額在5億元的天價。永豐金何家則參酌國寶集團總裁朱國榮，涉嫌炒股4億元保金的價碼，做為備妥天價保金的參考數額，也因此，在法官一宣示4交保，平朱國榮保金的交保結果後，何壽川家人在昨晚11點30分，約1個多小時的時間，就把4 億保金裝在5個旅行箱和3個紙箱內，送到北院法警室，會同被通知前來的台銀人員一起清點，何壽川則在候審室等待辦保。

依北院先前和台銀連繫作業，深夜或假日遇有大額現金交保，只做外觀形式清點，以節省時間，出面辦保者簽妥書面資料後，隔日再去貴陽街台灣銀行所屬國庫經辦行，進行絴細清點，並檢視有無偽鈔等。

因此，何壽川今日完成辦保後，出面辦保者今日得再去辦理詳細保金清點，才算真正完成交保手續。4億現金，在轄區台北市警中正一分局派員護鈔下，已送往台銀暫存。

(中時)