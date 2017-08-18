男籃亞洲盃》中國遭澳洲修理 宣告無緣4強

面對更高大壯碩的澳洲，中國隊後衛郭艾倫明顯施展不開身手。(取自FIBA官網)

仍在黎巴嫩貝魯特進行的亞洲盃男籃賽，18日繼續進行8強大戰，上屆冠軍中國大陸隊終於踢到真正鐵板，面對身材更高大壯碩的澳洲，中國隊最後以71比97慘敗收場，無緣晉級4強，落到去打第5到8名排名賽的無奈命運。

中國隊開賽靠著緊迫盯人防守，以及李根的外線與切入，一度取得14比7領先，不過澳洲豈是省油的燈，隨即發揮身材優勢，打出13比2小高潮超前比分，打完上半場，澳洲45比42領先，中國隊展現強大韌性，不讓澳洲大幅拉開。

可惜到了第3節，情勢逐漸倒向攻守有序的澳洲那邊，除了靠著卡迪、麥卡隆各投進1顆三分球帶動，加上中國隊失誤頻傳，澳洲趁機擴大領先差距，前3節結束，澳洲取得71比55大幅領先，幾乎提前宣告中國隊的敗局。

儘管末節一開始，李根就連拿4分，幫助中國隊縮小落後差距，可是澳洲已經不想再給中國隊任何機會，接下來打出更兇猛的14比0攻勢，澳洲領先差距已到25分以上，中國隊只好乖乖面對「一山還有一山高」的輸球結局。

卡迪攻下澳洲全隊最高20分，麥卡隆17分，克里克與吉克特各有16分；中國則以李根19分最高，郭艾倫雖拿13分、5籃板與2助攻，卻發生全隊最多的6失誤，中國隊全場共出現24失誤，比起澳洲整整多出10次。

(中時電子報)