維州示威分子：川普不該把女兒讓給猶太人

美國總統川普在夏綠蒂維爾市（Charlottesville）暴動事後，說出「雙方都有責任」的談話，引起強烈抨擊。(圖片取自美聯社)

12日美國維吉尼亞州的夏綠蒂維爾市（Charlottesville）發生種族仇恨釀成的暴動，美國總統川普在事後說出「雙方都有責任」的談話，引起強烈抨擊，白人至上主義者則大讚總統說得好，不過這次維州市示威策劃人話鋒一轉表示：「像川普這樣的人，不應該把女兒讓給猶太人。

上周末由白人至上主義者發動，名稱為「聯合右派」(Unite the Right)的示威活動，一名白人至上主義者駕車直接衝撞反示威群眾，造成1死，川普的「雙方都有責任」發言，把過去三天來，他第二次把新納粹、白人至上主義與其他勇敢段抗的民眾相提並論，模稜兩可的態度，引起各界不滿。

「聯合右派」發言人肯特威爾(Christopher Cantwell)更說，他厭惡川普把女兒嫁給猶太人，「像川普這樣的人，不應該把女兒讓給猶太人。「你很難想像，像我有種族偏見的人，能夠坐視像庫許納那樣的畜牲，竟然跟她那麼美麗的女孩走在一起。」

他強調，希望美國能有一名領導人，能比川普更支持種族歧視，更有能力訴諸暴力，如此一來才有助於種族歧視者能夠進一步散布理念。

(中時電子報)