日本車站貓站長「小玉」招財貓吸金功力一流

小玉生前成天慵懶躺在貴志車站內，可愛又有個性十分受到喜愛。（圖片取自於 forourjapan網站）

小玉曾經穿上了「和歌山縣勳功爵」的裝飾服，顯示當地對她的禮遇。（圖片取自於 維基百科）

塗上小玉式樣的車廂超可愛。（圖片取自於 維基百科）

新開賣的小玉招財貓首次寫著「名譽永久站長」字樣。一旁的二代站長「ニタマ」也參與了開賣祝幕式。（圖片取自於 sankei.com）

日本和歌山縣貴志車站的貓站長「小玉」，前年因年老導致心臟衰竭而逝世。小玉離開之後過了兩年，本月14日新推出的「小玉招財貓」開賣，吸引了上百名的粉絲前往搶購。這次掛在小玉招財貓脖子上的牌子，寫著「名譽永久站長」的字樣，一個售價為2951日圓，並限量1000個。

說起小玉，她可是全日本最有名的貓咪。出生於1999年，本來是在車站附近的流浪貓，在2007年才被委任成為貴志站的站長。小玉主要的工作是招徠客人，年薪為一年份量的貓糧，任期終身。小玉上任後貴志線乘客數量穩步增加，甚至有遊客從海外遠道而來，慕名拜訪。

根據統計，光是小玉任職站長的第一年，當地旅遊業就多了11億日圓的收入，是不可多得的貢獻。之後她的職位亦有所調整，先後擢升為「超級站長」、「和歌山電鐵社長代理」及「和歌山縣勳功爵」，死後更加被追封「和歌山縣招攬觀光大明神」及「名譽永遠站長」的稱號。

小玉人氣高漲，除了周邊紀念品甚至還有以她為主題的列車。就算在去世兩年之後，人氣依舊不滅，當地人紛紛感佩：「小玉果然是招財貓啊！」

(中時)