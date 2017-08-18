川普譴責巴塞隆納恐襲 美將予以一切必要協助

川普譴責巴塞隆納恐襲，表示將予以一切必要協助。

美國總統川普譴責巴塞隆納恐怖襲擊，表示美國將給予一切西班牙需要的協助。

川普透過推文表示，美國譴責西班牙巴塞隆納恐怖襲擊，並將給予一切必要協助。川普告訴西班牙要「堅韌不拔」，「我們愛你們!」

巴塞隆納市區發生駕車衝撞遊客和行人恐怖攻擊事件，迄至當地時間17 日晚間8 時，巴塞隆納警方證實已造成1人死亡32人受傷，並澄清無先前傳出的有人質綁架情況，警方並拘捕了一名嫌犯，但不清楚是否為小卡車駕駛人。

不過，管轄巴塞隆納市的加泰隆納政府官方推文指出，這起攻擊已造成13人死亡，至少50人受傷。

(中時)