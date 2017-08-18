台灣旅行團就在巴塞隆納恐攻現場！一嫌落網
西班牙當地時間17日，巴塞隆納最著名的觀光鬧區蘭布拉大道(Las Ramblas)，一台白色麵包車衝上人行道撞擊路人，據傳至少釀成13人死亡，多人受傷。目前已知有一團25人的台灣旅行團在事發現場，在第一時間奔逃、躲避後，所幸目前全團平安，全副武裝的警方也已封鎖事故現場。
西班牙警方已判定這場事故為恐怖攻擊，當局更警告人們應避免前往城市鬧區附近，事發地區的地鐵、火車也全面封鎖停駛。目前一位名叫馬格里德里修奧卡比（Maghrebi Driss Oukabir）的嫌犯已被逮捕，犯案動機仍待調查。
(中時)
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