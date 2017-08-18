悚！亂扔尿布觸高壓電！印度母親燒成火球身亡

印度一名年輕媽媽幫寶寶換完尿布後，隨手將尿布一丟，不料尿布竟誤觸了高壓電線，年輕媽媽因而遭火吻身亡。（達志影像／shutterstock提供）

什麼！一個尿布竟毀了一個人的性命！印度一名年輕媽媽幫寶寶換完尿布後，隨手將尿布一丟，不料尿布竟誤觸了高壓電線！強力的高壓電衝擊震盪下，媽媽身上瞬間起火，火勢將她嚴重燒傷，送醫急救後仍宣告不治而死亡。

《印度時報》報導，24歲的的媽媽13日帶著兒子帶著從Himachal Pradesh出發到Vishwas Nagar叔叔家度假，沒想到竟因為一片尿布而死！15日晚間11點左右，媽媽幫孩子換完尿布之後，到陽台處將髒尿布往後院丟，沒想到尿布丟到高壓電線。

高壓電線出現巨大火光，年輕媽媽被震飛到屋頂上，全身還起火變成火球。事發發後親戚將她立即送醫，然最終仍救不回安媽媽的生命。目前印度警方正調查詳細死因，她的遺體經驗屍後會交還給家屬。此外，調查人員也將與高壓電供電公司瞭解詳細狀況。

(中時電子報)