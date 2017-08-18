女人性冷感「4大元凶」！A片、減肥讓你性慾盡失

理想性愛對身心有益！然女人不免會遇到「性冷感」問題！（達志影像／shutterstock提供）

理想的性愛不僅能讓雙方情感增溫，性愛也有助減壓、提升睡眠品質、增加自信心！話說性愛的極致其中之一也是雙方是否能達到「性高潮」。然據國內外研究指出，很多性感缺失症（anorgasmia）而未能達到性高潮。據國外網站《Cosmopolitan》指出，女人性冷感「4大元凶」，其中減肥、看A片也是原因。

1、減肥過度

為了身材，現代女性會吋吋計較而努力減肥！然研究指出，如服用減肥藥物會影響身體機能，體內賀爾蒙受干擾進而讓人失去「性趣」。此外，熱衷於減肥，相對會對其他事物缺乏興趣！專家建議，減肥適可而止，不至於過瘦，不違健康即可。

2、吃太多碳水化合物

研究指出，女性性慾降低，恐和吃太多碳水化合物有關。因碳水化合物在消化時，釋放糖分的速度比全麥食品快，進而讓身體吸收過多糖分，且會減低血液流往性器官流量。此外，身體如有過多糖分，會轉化為脂肪、提高雌激素水平，進而影響性慾。

3、看太多A片

有人認為，看A片能刺激性慾！然看A片適可就好！據英國最新調查發現，有6成人看完A片後，性慾大減，會延遲與伴侶發生性行為。專家建議，長期看色情影片會上癮，反倒對影片上的主角有興趣，對自身伴侶「性趣」大減，從而變成性冷感。

4、生理影響心理

不少女性一到冬天，就易手腳冰冷，如本身是貧血體質，情況嚴重也可能出現「性冷感」。此外，如女性缺鐵，皮膚多較乾糙，其子宮內壁也可能缺乏彈性，雙方「愛愛」時會感覺刺痛，愛愛時可能出現暈眩或嘔吐情形，這些負面情況長期下來下來也可能成為性冷感的原因。

(中時電子報)