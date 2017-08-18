巴塞隆納遇恐攻！台灣團在現場紛逃

西班牙當地時間17日，巴塞隆納最著名的觀光鬧區蘭布拉大道(Las Ramblas)，一台白色麵包車衝上人行道撞擊路人，據傳至少釀成13人死亡，多人受傷。本報記者接獲在巴塞隆納的台灣遊客消息，他們參加的25人台灣旅行團事發時就在現場，第一時間大家各自倉惶奔逃、躲避，所幸目前全團平安，全副武裝的警方也已封鎖事故現場。

西班牙警方已判定這場事故為恐怖攻擊，當局更警告人們應避免前往城市鬧區附近，事發地區的地鐵、火車也全面封鎖停駛。

(中時)