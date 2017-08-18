拖船猛拉 興達港擱淺運煤輪脫困了

App Marine Traffic顯示，擱淺高雄茄萣興達港外海的運煤輪可利亞號，在3艘拖船協助拉動下，成功脫淺。(截取自Marine Traffic)

根據App Marine Traffic定位顯示，擱淺在高雄茄萣興達港外海的運煤輪可利亞CLIA號已約於凌晨3點左右，就開始在聖文森籍拖船Salvage Champion、新加坡籍拖船Posh Antares及中華民國籍拖船裕宏協助拉動下，成功脫淺。

可利亞號從14號早上9點多始擱淺，總計歷經近90小時終於脫困。

(中時)