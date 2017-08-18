不懼飛彈！關島居民認為「寶可夢」比金正恩重要！

媒體實際到關島觀察，發現當地人絲毫不擔心北韓金正恩的飛彈的威脅，他們目前熱衷的是進行改版後的「寶可夢」。（圖左為金正恩示意圖，圖右為「寶可夢」，此為合成圖，圖片均取自 達志影像／shutterstock提供）

什麼！金小胖GG了！北韓領導人金正恩日前聽取軍方發射飛彈攻擊關島附近計畫的簡報，讓外界認為金小胖恐會襲擊這觀光勝地！雖說後來金正恩表示，暫時不會襲擊關島，然然關島依然處在警告下！然究竟當地人是如何看到這件事呢？有媒體實際到關島觀察，發現當地人絲毫不擔心北韓的威脅，他們目前熱衷的是進行改版後的「寶可夢」，「抓寶」比飛彈更重要！

英國《每日電訊報》記者實際走訪關島，發現面對北韓飛彈危機的當地居民依然生活地很愜意！記者訪問當關島一名男子，他直說面對北韓威脅「不擔心」，他深信「美國有很好的能力保護人民。」另一女子則說「多少還是會擔心」，然如果害怕飛彈，就沒有辦法好好生活，「不管怎麼樣，都要認真享受當下」。

有趣的是，據記者觀察，關島當地人在乎的反倒不是「飛彈」，而是日前又進行改版的「寶可夢」的遊戲進度！

此外，外界原以為關島會受到飛彈危機而影響觀光，然其實北韓每年都會造成關係緊張，觀光客對此事看得很平淡。雖有客人向給旅行業者詢問狀況，然大多數人都沒有取消行程！或許金正恩的「放話」，外界已認為多怪不怪了！

(中時電子報)