憑世大運門票 暢遊北海岸 送精美小禮

石門老梅日出。（林麗珍 攝，北觀處提供）

明（8月19日）就是「世大運」了！除來台北外，也來北海岸走走吧！交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處(以下簡稱北觀處)結合2017台北世界大學運動會共同宣傳，在世大運期間來北海岸旅遊的民眾只要憑世大運門票、工作證或選手證等相關證明，在北海岸各遊客中心(觀音山遊客中心、三芝遊客中心、白沙灣遊客中心、金山遊客中心、野柳遊客中心與和平島遊客中心)即可獲得免費精美小禮1份，歡迎國內外旅客參與世大運的同時，一起暢遊北台灣最美麗的海岸線。

北海岸及觀音山地區擁有山岳型及海域型自然地形景觀、多元生態資源、豐富的藝術人文資源以及地方特產，北觀處為推廣北海岸在地觀光，推出幸福北海岸套裝行程，遊程內容包含北海岸知名景點，如:野柳地質公園、金山老街、朱銘美術館、大武崙砲台及和平島公園等，並提供貼心的限量旅費補助，即日起至10月31日止，凡一日遊前100名報名者補助300元；二日遊前100名報名者補助700元，希望國內外旅客們都能用最超值的旅費，享受北海岸最美的風景！

觀音山硬漢嶺全景。（北觀處提供）

此外北觀處於今年夏天更加碼推出「富貴農家趣」超值體驗遊程，帶領民眾深入北海岸梯田社區，認識先民傳承之農耕生活，品嚐道地農家菜，更帶大家至位於台灣極北點旁的風藝術營區，彩繪製作自己專屬風箏，迎著碧海藍天放飛夢想，共有三款行程，價格599元起，刻正熱烈開賣中！行程含括北海岸三芝、石門、金山等區域，擁有百年石砌梯田的石門嵩山社區、環境清幽的三芝共榮社區及舊軍營改造的風藝術營區，不同的主題及組合，讓您享受慢活的樂趣，趕緊抓住暑假的尾巴，一起探索不一樣的北海岸。

另外在鬼斧神工般海蝕景觀的基隆和平島公園也規劃基隆采風攝影得獎作品展覽區，展期至9月底止，8月份展出時間早上9點至下午5點，9月份展出時間為平日周一至周五早上9點至下午5點，展覽地點位於和平島公園內北觀處基隆管理站1樓，免費入場，歡迎國內外旅客共襄盛舉，嚮往美麗海岸不必遠走國外，北海岸即擁有罕見瑰麗的海岸風情，北觀處邀請各位一同造訪世大運，暢遊北海岸，讓幸福從北海岸開始！

(中時電子報)