熱！北台體感42度！下周「準颱風」逼近
熱！全台如「烤蕃薯」！今（18日）台澎金馬依舊是多雲到晴，各地高溫33～35度，台北市體感溫度上看42度！午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。值得注意的是，各大氣象專家與中央氣象局皆預測，下周可能會有颱風生成。
這兩天受太平洋高壓持續影響，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴朗炎熱的天氣，今天各地依舊晴朗炎熱，大台北高溫36度，中南部高溫34度。中午時分紫外線指數偏高，民眾外出請注意防曬多補充水分以免中暑。
此外，受太平洋高壓範圍偏北，台灣附近水氣稍多，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；東南部地區及恆春半島亦有局部短暫陣雨，外出記得攜帶雨具。
值得注意的是，氣象專家彭啟明在臉書表示，目前許多預測模式，都開始預測到下周會有颱風生成，在6-10天內會相當靠近台灣，如以目前全球預測模式三天預測颱風有兩百公里的誤差來看，還沒有太高路徑走向的參考價值。另從趨勢上，當典型高壓位置在日本南方，颱風很容易沿西北西，接近台灣的機會較高，如果民眾有戶外活動，可能就會受颱風影響。
至於民眾關心的空氣品質方面，今日全台各地及離島地區的空氣品質指標（AQI）為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。
(中時電子報)
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