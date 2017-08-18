車成標準武器 巴塞隆納恐攻的3教訓

西班牙急救人員在協助蘭布拉大道上恐攻的傷者。(美聯社)

巴塞隆納觀光客眾多的「蘭布拉大道」今凌晨遭到休旅車衝撞，已經至少有13人死亡、百人受傷，恐怖組織伊斯蘭國(IS)也已承認犯案。英國《衛報》(The Guardian)指出這凸顯3個教訓，例如汽車已成恐部分子的標準武器等。

過去13個月以來，汽車已成為恐怖份子的武器，在法國、德國、瑞典和英國犯下暴行，美國維吉尼亞州夏綠蒂鎮(Charlotteville)的右派極端分子甚至也開車衝撞反對的抗議者。但即便IS宣稱犯案，但這說詞在這幾月來已變得不可信，因只要某策略成功，其他軍閥都會仿效，開車衝撞人群既不需要任何技術，取得武器─汽車也不困難。因此對被極端組織啟發、但未實際加入的人來說，汽車是最完美的武器，因為他們缺乏發動更複雜攻擊的訓練和工具。

另外，現在恐攻的目標也越來越無差別，無辜觀光客也成為目標。10年前極端伊斯蘭教團體認為攻擊無武器的市民計無效率、對散播訊息或取得其他人對穆斯林教的支持無益。911攻擊事件中蓋達組織(al-Qaida)攻擊美國世界貿易中心，是因為認為它是美國經濟、政治和軍事力量的象徵。但現在IS改變了這個狀況，攻擊了英國演唱會粉絲、法國尼斯的觀光客、倫敦夜生活的人群等。

雖然西方遊客以前曾經被軍閥視為攻擊目標，但遊客一直不是主要目標，今遭攻擊的蘭布拉大道是世界上最觀光客最多的地方之一，這次攻擊目的明顯的是要殺死外籍旅客。

最後一個教訓是情報單位的保護有限，西班牙曾在2004年遭受聖戰士慘痛的攻擊，蓋達組織支持者用炸彈攻擊一列馬德里的通勤火車，導致191人死亡、超過2,000人受傷，並自此大幅擴增情報單位和行動。西班牙在接下來13年多次成功防堵恐怖攻擊，2008年成功破壞1大規模攻擊, 去年擋下至少10起恐怖行動，今年又再度瓦解2個恐怖網路，但還是無法即時攔阻昨天的攻擊。

(中時電子報)