巴塞隆納汽車攻擊 警公布嫌犯照
西班牙加泰隆尼亞自治區首府巴塞隆納一條觀光客眾多的步行林蔭道「蘭布拉大道」，當地時間17日下午發生汽車衝撞人群事件，目前確認至少釀13死50傷，而警方公布疑似租借汽車的嫌犯照片為1989年出生名為歐卡比爾（Driss Oukabir）的摩洛哥籍男子，不過當地有媒體報導，稍後他投案說護照被盜。
報導指，歐卡比爾出生於摩洛哥，他被找到Facebook，稱他來自法國南部的馬賽，曾住在加泰羅尼亞，也是西班牙合法居民，據說，歐卡比爾曾在加泰羅尼亞赫羅納省菲格雷斯入獄服刑，2012年出獄。不過，歐卡比爾看到自己的照片出現在新聞上後，向警方投案，表示自己的護照被偷了，事發當時他人正在里波爾鎮（ Ripoll）。
(中時電子報)
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