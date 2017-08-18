新華影片控印度為洞朗犯七宗罪 印度人困惑憤怒

新華社指控印度犯下七宗罪的短片。(圖取自Twitter)

新華社在其各大社群專頁上上傳了一英文短片，細數印度在洞朗僵局中犯下的七宗罪狀，並且找一名中國演員假扮印度人，不少印度人看完後覺得相當困惑，但也有人認為是種族歧視相當憤怒。

這段影片中，一名女性主播說印度士兵在6月中闖入不丹的領土、阻擋中國士兵在中國境內修路，隨後另一名戴假鬍鬚和假頭巾、喬裝成印度人的中國演員，用模仿印度腔英文的方式和女主持人互動，並表示不丹在洞朗僵局中是遭到印度欺凌、意外被捲入而已。

女主持人在片中問：「如果有搶匪闖入你家、還拒絕離開，你會和搶匪談判嗎?你只會打電話叫警察或是反擊，不是嗎?」，假扮印度的男演員回：「為何叫警察?你不想玩扮家家酒嗎?」，女主持人回答：「如果你想玩，先滾出我家。」

印度國防專家Akai Shukla對此表示：「這是中國官方的幽默感，新華不太確定這是搞笑還是在政治宣傳。」印度外交部並未對此立即發表評論，但印度人對影片中中國演員扮演的印度錫克教士兵的形象相當不滿，《印度快報》(Indian Express)抨擊這部影片是一堆設計很差的畫面填滿罐頭笑聲後拼湊而成的東西，印度推特用戶批評這是種族歧視。

中國和印度在洞朗邊境的僵局目前無緩和的趨勢，印度希望邊境對峙的兩方軍隊同時撤軍，中國認為印度應先撤才可開始對談。中國士兵本周在另一個邊境有糾紛的拉達克(Ladakh)再度發生衝突，中國士兵傳出對印度軍隊投擲石塊。

(中時電子報)