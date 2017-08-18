8月18日各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●我在韓土地遭占用 糊塗帳 該理了

我在南韓精華區擁27筆土地，傳遭華僑無權占用，外交部4年前經監察院糾正後，情況未改。如今，傳出漢城華僑小學校舍恐遭占用者拆除，改建商業大樓牟利，事涉龐大利益，有華僑緊急透過前駐韓代表部組長卜昭麒向總統府、行政院陳情，避免國產遭不當牟利。

●世大運開幕聲光秀 活力台灣迎賓

明天就是2017台北世大運開幕典禮，其中一個「秘密武器」是音樂才子王力宏，他將首度把創新創作結合大型運動賽會，並融入科技和多人臨場互動的節目演出，為這場國際賽事揭開序幕，台北市文化局長鍾永豐更拍胸脯保證，表演精彩程度更是台灣前所未見。

●包商陋習多 中油不續約巨路

在815大停電究責聲浪中，中油董事長陳金德昨接受媒體專訪表示，不會迴避責任，但自己任務是要全力以赴，改革中油陋習，包括與包商過於密切關係，陳金德隨即決定9月21日約滿後，中油不再和此次捅出斷氣大烏龍的巨路公司續約。

《蘋果日報》焦點要聞

●把永豐金當玩物 違貸53億 求刑12年 何壽川4億交保

金融業鉅子、永豐餘總裁何壽川，被控在永豐金董座任內和三寶集團董座李俊傑，共同投資中國上海1788大樓，指示旗下永豐金租賃子公司GC等公司，違法核貸逾53億元給三寶集團，從中獲取逾3億元佣金，當作自己入股1788大樓的款項，坐等投資獲利。台北地檢署昨依違反《金控法》等罪，起訴何等19人，並痛批何「把公司當私人金庫、操作資金玩物」，從重求刑12年。

●PK臉書 隱私性高 LINE推群組直播

全球瘋直播，LINE聊天室也新增直播功能，昨起全球同步上線，台灣用戶只要更新版本也能使用，可在聊天群組開啟直播，隨時當LINE直播主，但受限群組人數最多200人限制，缺點是同時觀看人數也僅限於此，且直播結束後無法像臉書可重複觀看，不過，相對也較能保有隱私。

●167萬夜班勞工 擬強制健檢

勞動部先前研究發現長期夜班工作勞工，如護理師、超商店員、製造業生產線勞工等，易發生疲勞、睡眠障礙，加重心血管與肝臟疾病負擔。勞動部職安署昨預告新規定，擬要求僱主對長期夜班勞工強制額外實施健康檢查，包括血液、尿液、心電圖等，估有167萬勞工受保障，最快下半年公告、明年實施，違者僱主可罰3萬至15萬元。

《聯合報》焦點要聞

●國民黨黨代表提案 促終結萬年中常委

國民黨第二十屆全代會本月二十日登場，面對新主席新局勢，黨代表提案備受矚目。除有黨代表連署提案主張未來不分區立委只能連任一次、最多當兩屆外，也有黨代表提案要求建立中央委員和中常委的任期制，訴求終結萬年中央委員和中常委的現狀。

●縱容白人主義？川普眾叛親離

川普堅持維護白人極右派種族主義者，讓他陷入嚴重孤立。美國知名企業執行長相繼辭去川普顧問職務，導致他宣布解散白宮兩個經濟顧問委員會，共和黨政治人物陸續發表聲明，譴責種族主義及極端主義，連美軍五個最高指揮官都罕見同時發表聲明譴責種族主義，砲打最高統帥川普。外傳猶太裔的川普主要經濟幕僚、國家經濟會議主席柯恩已在考慮去留。

●因應北韓威脅／加強防空 日將導入陸基神盾系統

為因應北韓威脅，日本防衛省擬在二○一九年預算導入陸基神盾系統（Aegis Ashore），提升彈道飛彈防禦能力；同時將編列一九六億日圓經費試作國產第二代警戒雷達「MIMO」，希望未來可以更快發現彈道飛彈與隱形飛機的蹤影。

《自由時報》焦點要聞

●雨傘革命重判 黃之鋒、羅冠聰、周永康入獄

針對三年前佔領香港政府總部前廣場、揭開「雨傘革命」序幕的示威者刑期覆核上訴案，香港高等法院上訴庭十七日宣判，改判當時的學運領袖黃之鋒、羅冠聰和周永康三人入獄六到八個月。這項判決是繼日前十三名泛民主派年輕成員因抗議新界東北開發案被改判徒刑後，對港人要求政制改革呼聲的又一次重擊，十月將滿二十一歲的本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒，也因此無法參與二○二○年的立法會議員選舉。

●糧安隱憂 農地流失逾10萬公頃

農委會的農地使用盤整結果出爐，國內法定耕地面積約七十六萬五千多公頃，實際供種植農糧作物的農地竟只剩四十四萬零九十公頃，距離國內達到糧食安全狀態，生產農地應有七十四萬至八十一萬公頃目標，尚有一大段距離，我國糧食安全政策出現隱憂！

●政院通過修正草案 「平埔」獲正名

為落實蔡英文總統去年八月一日代表政府向原住民族道歉，承諾「將會檢討相關法規，讓平埔族身分得到應有的權利和地位」，行政院院會昨通過「原住民身分法修正草案」，增訂「平埔原住民」為原住民身分別，以回應平埔原住民族廿多年來的正名訴求，落實歷史正義。

※編按：不同報之相同、相關新聞不會重複列入此篇

(中時電子報)