吳德榮：下週兩熱帶系統 第2個對台威脅更大

左圖：17日20時歐洲中期預報中心(ECMWF)模式，模擬25日20時地面氣壓圖。右圖：同時的美國(GFS)模式，模擬25日20時地面風場圖，兩者的環流位置幾乎完全一致。（取自《三立準氣象·老大洩天機」》專欄）

脫離連續酷熱天氣，下週將有熱帶系統在台灣附近發展，而且一次兩個，氣象專家吳德榮表示，第2個熱帯系统有機會發展達颱風強度，對台威脅更大。

昨(17)日12時01分，台北氣溫攝氏36.8度，是自8月5日以來，台北第2度降回37.0度以下，總算開始脫離連續酷熱的天氣。吳德榮在《三立準氣象·老大洩天機」》專欄指出，最新(17日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，下週二至週四(22至24日)的天氣，與第1個熱帶系統有關；

最新(17日20時)多國的模式(歐洲ECMWF、美國GFS、英國UK等)模擬顯示，熱帯性低氣壓(實務上也有可能被認定為「輕颱」)穿過巴士海峽，其外圍環流將給東半部及南部山區帶來較明顯的降雨，其他地區也有降雨機率。

而下週四或五(24或25日)，第2個熱帯系统有機會在台灣東南方海面發展(亦可能達颱風強度)，對台威脅更大。最新(17日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬25日20時，其位置在台灣東南部近海；最新美國(GFS)模式預測同一時間(25日20時)，也幾乎在相同的位置，且移速很緩慢。

不過吳德榮也提醒，儘管兩個模式是這麼一致，但終究是第8天的模擬，其「不確定性」不可忽視，模式仍會變動，必需持續的觀察。

(中時電子報)