吳德榮：下週兩熱帶系統 第2個對台威脅更大
脫離連續酷熱天氣，下週將有熱帶系統在台灣附近發展，而且一次兩個，氣象專家吳德榮表示，第2個熱帯系统有機會發展達颱風強度，對台威脅更大。
昨(17)日12時01分，台北氣溫攝氏36.8度，是自8月5日以來，台北第2度降回37.0度以下，總算開始脫離連續酷熱的天氣。吳德榮在《三立準氣象·老大洩天機」》專欄指出，最新(17日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，下週二至週四(22至24日)的天氣，與第1個熱帶系統有關；
最新(17日20時)多國的模式(歐洲ECMWF、美國GFS、英國UK等)模擬顯示，熱帯性低氣壓(實務上也有可能被認定為「輕颱」)穿過巴士海峽，其外圍環流將給東半部及南部山區帶來較明顯的降雨，其他地區也有降雨機率。
而下週四或五(24或25日)，第2個熱帯系统有機會在台灣東南方海面發展(亦可能達颱風強度)，對台威脅更大。最新(17日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬25日20時，其位置在台灣東南部近海；最新美國(GFS)模式預測同一時間(25日20時)，也幾乎在相同的位置，且移速很緩慢。
不過吳德榮也提醒，儘管兩個模式是這麼一致，但終究是第8天的模擬，其「不確定性」不可忽視，模式仍會變動，必需持續的觀察。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。