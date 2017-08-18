羅智強憂等不到蔡英文下台 台灣就先垮台
15號全台大跳電，全台產業損失慘重，根據經濟部估計轄下工業區的廠商損失金額近8800萬元。前總統府副秘書長羅智強直指民進黨把責任推給「電力系統脆弱」，那麼馬英九執政八年，為什麼可以維持台灣的供電穩定呢？羅表示罵歸罵，最近卻愈來愈擔心，這樣下去…「還等不到蔡英文下台，台灣就先垮台。」
日前羅智強表示蔡英文「非核不缺電」的芭樂票，讓台灣電力供應的備載容量不足，讓扮演台灣民生與經濟生命線的電力供應走在鋼索上，才會讓已十幾二十年不愁電力的台灣，在這個夏天，天天得為電力調度擔驚害怕。這次全台大停電別再扯什麼人為疏失，因為今天的局面不是「疏失」，是蔡英文為了騙票的「人為故意」。
而事發至今，卻只有經濟部長李世光下台，遭外界質疑是「棄車保帥」，李世光澄清，「是主動請辭，沒有什麼好疑問，不是保帥，對全國來說，共有668萬戶停電並非小事，該負的政治責任還是要負。」
而昨天台北市萬華區晚間9點初又傳出線路跳脫，造成西園路、水源路、富民路、萬大路、青年路、東園街一帶停電。羅智強表示罵歸罵，最近卻愈來愈擔心，這樣下去…「還等不到蔡英文下台，台灣就先垮台。」
(中時電子報)
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