未獲准墮胎 印度10歲遭性侵女童產下1子
印度北部一名10歲遭性侵的女童，因為未即時獲准墮胎，透過剖腹手術產下一名女嬰。
昌迪加爾(Chandigarh)市主治這名女童和她的孩子的醫生說，母女均安。3個禮拜前印度最高法院基於8名醫生對這名女童的檢查結果，拒絕讓這名女童墮胎，她當時已經懷孕35周。
這名女童不知自己已經懷孕，其父母只告訴她她因腎結石問題需要進行手術，並且不願意讓醫療人員告訴女童事實真相。
印度的法律規定，懷孕超過20周就需法院允許才可墮胎，女童的家屬直到懷孕第26和地27周才通知政府，當時最高法院初步判決因基於醫生判斷，認定這個階段的懷孕已經無法終止。
這名女童遭到叔叔性侵6到7個月後懷孕，目前該名男子面臨訴訟。印度最高法院高級律師、以及反性侵和家暴運動份子Indira Jaising說，這名女童的案子凸顯印度最貧窮和偏僻地區人民面臨的困難，這不只是種性和醫療服務的問題，這些人應要能獲得如何處理這個情況的資訊。
這個10歲女童的父母因為擔心招來恥辱，將把女嬰送養，性侵女童的叔叔連抱一下女嬰都不肯。印度青少年遭性侵的問題相當嚴重，光2015年就通報了至少2萬件性侵案，今年5月印度高等法院允許北部哈里亞納邦(Haryana)一名10歲女童墮胎，她當時懷孕將近21周。
(中時電子報)
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