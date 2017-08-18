海上台灣之光！國際豪華郵輪爭邀台灣茶飲船上開店

在全球連鎖店數已近800家的台灣茶飲品牌「快樂檸檬」，在義大利歌詩達郵輪「賽琳娜號」的海上門市今（818)日舉辦開幕儀式。（圖／姚舜攝）

義大利歌達詩郵輪「賽琳娜號」有11.45萬噸，船上有1500間艙房。（圖／歌詩達郵輪）

雅茗天地集團創辦人吳伯超，是第一個將台灣珍奶帶進國際的先鋒。（圖／姚舜攝）

以台灣檸檬作茶飲並在世界成功發展連鎖的「快樂檸檬」將為郵輪開店設計新口味飲品。（圖／姚舜攝）

「貢茶」在「盛世公主號」的門市供應15種口味的台灣茶飲。（圖／姚舜攝）

「盛世公主號」預計明年將來台載客，雄獅旅遊並獨家包下兩航次推出「郵輪賞櫻」遊程。（圖／公主遊輪）

為擴大亞洲郵輪市場的市占，並爭取華人市場認同，國際郵輪公司除紛紛針對華人市場量身打造超級豪華郵輪，並力邀台灣原生手搖休閒茶飲品牌到旗下豪華郵輪開店，藉此強化船上餐飲陣容，並滿足華人、尤其是中國與台灣旅客的「渴」望。

在義大利籍百年郵輪公司歌詩達郵輪力邀下，台灣上櫃的觀光股連鎖餐飲集團雅茗天地集團（雅茗-KY,股票代號2726)旗下休閒茶飲品牌「HAPPYLEMON快樂檸檬」即在歌詩達郵輪旗下「賽琳娜號」開設海上門市，並將於今（8/18)日與歌詩達郵輪共同舉辦新店開幕儀式。

無獨有偶地，成之於2006年、原生於台灣的另一休閒茶飲品牌「貢茶GONG CHA」，也於今年在公主遊輪旗下豪華遊輪「盛世公主號」上，開出品牌專賣店。雖然「貢茶」如今已為日本私募主導的韓國公司所有品牌，但台灣原創手搖茶飲品牌進駐國際豪華郵輪上開店，意味台灣「食力」已從「餐」向「飲」延伸，並愈來愈國際化。

以「華人茶飲界星巴克」自我期許的雅茗天地集團，是第一個將台灣珍奶帶進國際的連鎖飲集團，1992年創辦人吳伯超成立「仙蹤林」泡沬紅茶，1994年雅茗進軍香港並成功發展連鎖，1996年雅茗進軍上海。2006年雅茗創「快樂檸檬」品牌，以台灣檸檬製作茶飲並受到歡迎而擴大版圖。2014年雅茗天地集團成功返台上櫃，去年更再創高端茶飲品牌「茶閣裡的貓眼石」，並快速成為網紅名店。

目前「快樂檸檬」在全球店數已近800家，而受惠展店腳步超過預期進度，加上成功在外送電商平台布局，雅茗集團今年上半與前7個月營收與獲利皆顯著成長，帶動股價推升仰攻，成為觀光股中極具潛力的「成長之星」。此次到歌詩達郵輪「賽琳娜號」開店，主打的是曾榮獲美國有線電視新聞網CNN Travel點名推薦是華人必喝18款飲料之一的「岩鹽芝士」系列，並有專為該船獨家設計的口味。

歌詩達郵輪在國際郵輪市場向以傳遞「海上義大利體驗」自豪，而「快樂檸檬」登船開店的「賽琳娜號」則是以中國為母港的大型豪華郵輪，總噸數達11.45萬噸，有1500間艙房，其中87間可直達Spa，505間擁有私人陽台，全船可載3780位旅客。船上主要設施包括5間餐廳、11間酒吧、4座游泳池、5座按摩池、 Samsara Spa中心、健身中心、購物中心、大型劇院、Casino賭場、迪斯可、格蘭披治賽車模擬遊戲場。

成立於2006年的「貢茶」原是台灣品牌，因在韓國市場成功快速發展連鎖，去年韓國企業買下台灣母公司大部位股份後變成了韓商企業，但主要商品仍是「台味茶」。由於味道獨特故被樍極發展中國郵輪市場的公主遊輪請到為華人市場量打造的「盛世公主號」上開店，在船上供應15種「貢茶」飲品，而「貢茶」也特別為「盛世公主號」設計了一款獨家限定的全新特飲「盛世三重奏」。

今年4月才下水的「盛世公主號」總重14.3萬噸，船上有1780間艙房、其中有1432間屬陽台艙，全船可搭載3560位客人，船上有9間餐廳、其中兩間是米其林摘星餐廳主廚專門設計菜單，8間酒吧、3座泳池、蓮花水療中心、健身中心、購物中心、天空步道、大型劇院、公主娛樂場、星空影院、探索營、遊藝沙龍、兒童遊戲區。為迎合中國客「就是愛買」的喜好，「盛世公主號」船上並規畫有全球最大的「海上免稅店」，包括卡地亞、寶格麗以及蕭邦等高級精品店在船上皆設有店中店。

看好台灣已躍為亞洲郵輪市場第二大客源國，歌詩達郵輪與公主遊輪近年都派旗下郵輪以台灣為母港讓台灣客從基隆或高雄登船體驗海上假期。公主遊輪明年更會與台灣旅遊業者合作，調派「盛世公主號」來台推出由台灣出發的航程，雄獅旅行社更獨家包下3月26日與4月1日出發的船程，推出赴日本與韓國的「郵輪賞櫻行程」，屆時台灣客就可在船上喝到「貢茶」飲品了。而歌詩達「賽琳娜號」雖主要以中國為母港，但歌詩達郵輪亦會派船隊旗下其它豪華郵輪來台載客。

(工商)