《還珠》賽婭公主20年後長這樣 網驚呼：根本逆成長

張恆雖年近40，但仍有令人稱羨的美貌和身材。(圖/張恆微博)

經典劇《還珠格格》播出至今近20年，其中飾演刁蠻賽婭公主的女星張恆，生下女兒後就淡出現螢光幕，近期復出拍戲美貌比起當年依舊不減，讓粉絲驚呼根本是逆齡成長。

張恆淡出螢幕後雖鮮少露臉，將重心全放在家庭上，不過仍被媒體捕捉到素顏爆肥的模樣，前年復出拍戲後，只見她剪去一頭秀麗長髮，俏麗短髮讓五官顯得更加立體，明艷大眼配上瓜子臉，完全看不出已快40歲，勤於健身的她也急甩肥肉，迅速恢復往昔火辣身材的，纖細的A4腰和瓜子臉讓人稱羨不已，雖然略施脂粉現身螢光幕前，但美艷氣質仍令人驚艷，驚呼根本是美魔女一族，這也讓網友直呼懷念，表示要再看一次《還珠格格》，重溫張恆當年演技。

(中時電子報)