心疼孩子遭猥褻 伊能靜求別散布照片

伊能靜心疼兒童猥褻層出不窮，在網上發文拜託外界不要隨意散布照片。（圖／取自微博）

伊能靜自從與秦昊再婚後，育有女兒小米粒，向來十分保護女兒以及兒子小王子的她，近來有感於兒童猥褻問題日趨嚴重，她在網上寫下「5請」，拜託網友高抬貴手，如果見狀一定要報警，並呼籲勿隨意散布孩子照片。

伊能靜日前才因不小心手滑，讓她與前夫庾澄慶的兒子小王子照片不小心曝光在網上，儘管她事後更換照片，但兒子帥氣模樣還是已經被截圖。也許如同她想保護孩子的心，伊能靜近來看到大陸兒童遭猥褻的新聞層出不窮，心疼的發文呼籲外界幫忙，包含如看到有受害者，拜託一定要報警，更直言「一定不要任意散佈孩子的模樣，即使臉部抹去，不知情的親戚或同學也能從衣著辨識。」

也希望所有人如真的不幸見證到猥褻事件，一定要幫忙從旁取證、警民合作，伊能靜心疼的說「孩子是國家的未來，我們每一個成人都有義務保護他們。」讓不少人大讚她真的是母愛爆發。

(中時電子報)